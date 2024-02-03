Поддерживается более чем 100 игр, но помощь сообщества тоже потребуется.

Эмулятор PlayStation 3 (PS3) для ПК под названием RPCS3 на сегодняшний день позволяет запускать все известные игры для PS3, при этом 68,7% из них можно пройти от начала до конца без каких-либо критических ошибок или сбоев. Теперь RPCS3 делает ещё один шаг вперёд — появилась поддержка онлайна для более чем 100 игр, сообщает OC3D.

Для игр по сети RPCS3 не нужна PlayStation Network, эмулятор имеет собственную сетевую реализацию под названием RPCN, которая, в частности, предлагает встроенные социальные возможности, систему друзей, а также различные возможности для онлайн-игр. На данный момент в списке игр RPCS3, которые поддерживают онлайн через RPCN, присутствуют такие наименования, как Metal Gear Solid Peace Walker HD, Soul Calibur 5, Minecraft, Demon Souls, Payday 1 и 2. С полным списком можно ознакомиться в wiki проекта.

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RPCN все ещё находится в разработке, а чтобы онлайн во многих играх заработал, в сообществе должны найтись энтузиасты, которые «поднимут» собственные серверы.