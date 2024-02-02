Видеокарта не требует дополнительного питания.

Palit возвращается к серии видеокарт KalmX, представив GeForce RTX 3050 6 ГБ с пассивным охлаждением. Карта занимает два слота расширения и оснащается радиатором с тепловыми трубками и увеличенным межрёберным расстоянием, на «плечи» которого ложится задача в эффективном рассеивании 70 Вт тепла — таков TGP новой видеокарты, она не требует дополнительного питания. Насколько хорошо радиатор будет справляться со своей задачей, покажут обзоры. Эффективность такой конструкции во многом зависит от потоков воздуха внутри корпуса и окружающей температуры.

Компания приводит подробные характеристики видеокарты, новая 6-гиговая версия GeForce RTX 3050 получила графический процессор с 2304 CUDA ядрами и 96-битную шину памяти. Рабочая частота GPU составляет 1042 и 1470 МГц для базового режима и буста соответственно.

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Видеокарта получилась компактной (16,3×13,7 см) и наверняка будет пользоваться популярностью в недорогих сборках с пассивным охлаждением, домашних кинотеатрах и SFF системах. Ещё одной отличительной особенностью GeForce RTX 3050 KalmX 6 ГБ является наличие видеовыхода Dual-Link DVI, который сейчас уже не часто встретишь. С ним по соседству расположились DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1.