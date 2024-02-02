Обе модели получили по четыре видеовыхода.

Накануне появились первые сообщения о начале продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ. Видеокарты начали появляться в зарубежных интернет-магазинах без лишнего шума, но сегодня производители всё-таки начали официально информировать о своих бюджетных новинках, в частности, GIGABYTE представила две модели в стандартном и низкопрофильном исполнении, сообщает TechPowerUp.

Стандартный вариант GeForce RTX 3050 EAGLE OC 6G оснащён системой охлаждения GIGABYTE WINDFORCE с двумя вентиляторами, которые вращаются в разном направлении для снижения турбулентности и могут останавливаться. Компания отмечает применение в подшипниках вентиляторов смазки с графеном, что увеличивает срок их службы.

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Низкопрофильная GIGABYTE GeForce RTX 3050 OC Low Profile 6G в длину и высоту занимает 181 и 69 мм соответственно. Видеокарта поставляется с двумя кронштейнами для установки в стандартные и тонкие корпуса. В системе охлаждения с двумя вентиляторами присутствует медная тепловая трубка, которая напрямую контактирует с графическим процессором.

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Для этой и предыдущей модели компания также отмечает применение компонентов ULTRA DURABLE. Обе предлагают по два выхода DisplayPort и два выхода HDMI. Точные характеристики на момент написания не найдены.