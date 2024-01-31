Новинка показала минимальный прирост относительно оригинальной модели.

Сегодня начинаются продажи NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, третьей видеокарты из представленной ранее линейки. Специалисты TechPowerUp в своём обзоре отмечают, что философия новинки отличается от той, что была заложена в предыдущие модели RTX 4070 SUPER и 4070 Ti SUPER. В отличие от них, RTX 4080 SUPER демонстрирует минимальные изменения в конфигурации и минимальный прирост производительности относительно оригинальной модели, но при этом стоит на 200 долларов дешевле. Видеокарта рекомендована для игр на максимальных настройках графики в разрешении 4K, в том числе с трассировкой лучей.

В графическом процессоре GeForce RTX 4080 было включено 76 из 80 потоковых мультипроцессоров (SM), доступных в кристалле AD103. В SUPER версии NVIDIA задействовала все 80 SM и увеличила скорость памяти с 22,4 до 23 Гбит/с. Благодаря этому RTX 4080 SUPER предлагает 10240 ядер CUDA, 320 тензорных ядер, 80 ядер RT, 320 TMU и 112 ROP, 16 ГБ памяти с общей пропускной способностью 737 ГБ/с и 64 МБ кэш-памяти 2-го уровня. Частота графического процессора была увеличена с 2505 до 2550 МГц. Мощность не изменилась и составляет 320 Вт. которая по сравнению с RTX 4080.

Часть результатов тестирования TechPowerUp в 4K разрешении. Источник изображения: TechPowerUp

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В среднем по итогу тестирования 25 игр GeForce RTX 4080 SUPER оказалась на 1,5% быстрее RTX 4080 в разрешении 4K. По сравнению с RTX 4070 Ti SUPER прирост составляет 18% и 30% относительно RTX 4070 Ti. Специалисты называют RTX 4080 SUPER отличным выбором для 4K и высокоскоростных мониторов 1440p. Благодаря разгону можно рассчитывать на 6-процентный прирост производительности.

Рекомендованная цена GeForce RTX 4080 SUPER в США составляет 999 долларов. В России видеокарта уже замечена в продаже, на момент написания в нескольких крупных интернет магазинах цены начинаются от 144…146 тысяч рублей.

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Драйвер с поддержкой GeForce RTX 4080 SUPER уже доступен.