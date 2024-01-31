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Moleculo
Номер версии внутренней тестовой сборки Windows совершил большой скачок — инсайдер
Возможно, в компании тестируют Windows 12 или очередное крупное обновление Windows 11.

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В этом году ожидают крупное обновление операционной системы Windows. В каком виде его представят, будет ли это новая Windows 12 или обновление существующей Windows 11, точно неизвестно, но на данный момент наиболее вероятным считают сценарий с обновлением существующей ОС и переносом её на новую платформу. Известный в Twitter (заблокирован в РФ) энтузиаст @XenoPanther сообщил, что в Microsoft якобы уже приступили к внутреннему тестированию новой сборки, передаёт Neowin.

Как объясняют специалисты, номер внутренней сборки Canary был обновлён с 26047 на 27545. Подтверждений этому нет, остаётся верить на слово инсайдерам. Резкое увеличение номера обычно указывает на новую версию ОС или крупное обновление, как это было при переходе с Windows 10 (19xxx) на Windows 11 (22xxx). Таким образом, 27545 может быть первым следом Windows 12. Сейчас стабильная сборка Windows 11 имеет номер 22631, следующее крупное обновление, тестируемое в открытом канале Canary — 26040. Публичное тестирование сборок 27xxx вряд ли начнётся в ближайшее время.

Источники
@XenoPanther, Twitter (заблокирован в РФ);
Neowin.
#windows
Источник: neowin.net
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