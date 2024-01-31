Сотрудничество компаний продолжается.

Сотрудничество ASUS и Noctua продолжается, благодаря чему в продаже появится обновлённая RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition. Внешне карта похожа на оригинальную модель, выпущенную в прошлом году.

В основе по-прежнему используют печатную плату от модели TUF Gaming и радиатор с испарительной камерой, конструкция которого оптимизирована для работы с парой 120-мм корпусных вентиляторов Noctua NF-A12x25 PWM. В толщину карта занимает 4,3 слота расширения, её общие размеры 310×144,8×87,5 мм.

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Новинка сохраняет и фирменную кремово-коричневую расцветку. Хотя она может подойти не всем, ничего неизвестно о планах выпуска аналогичных моделей в чёрном цвете и с чёрными вентиляторами, которые в ассортименте Noctua тоже есть.

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Из прочего, модель получила два режима с заводским разгоном на 60 и 90 МГц, комплект поставки включает держатель, адаптер 12VHPWR на три 8-контактных разъёма. Цена ASUS GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X Noctua OC Edition пока неизвестна.