Ранее сообщалось о трёх видеокартах, а как оказывается, комплектующих куда больше.

На прошлой неделе сообщалось о выпуске Colorful видеокарт в новом дизайне, специально к Году Дракона. Как оказалось, компания подготовила к празднику куда больше комплектующих, это не только упомянутые в прошлой новости специальные версии видеокарт iGame Ultra W, праздничное оформление получила также серия видеокарт Vulkan W и материнская плата iGame Ultra. Все эти компоненты отмечены названием Loong — так звучит иероглиф 龍, в переводе означающий китайский дракон.



Источник изображения: TechPowerUp Одна из праздничных модификаций видеокарты серии Vulkan W.Источник изображения: Colorful

Согласно пресс релизу и новости, которые были опубликованы TechPowerUp и Colorful, видеокарты разделены на две праздничные серии NVIDIA GeForce RTX 40 Loong Edition и GeForce RTX 40 SUPER Loong Edition. Первая включает модификации видеокарт iGame Ultra W класса 60, а вторая модификации Vulkan W видеокарт RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4080 SUPER. Как сообщает VideoCardz, также компания представила праздничную версию RTX 4090 D.

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Видеокарты будут комплектоваться различными аксессуарами, так на одном из фото показана монета с драконом, китайские красные конверты, коврик для мыши. С флагманскими видеокартами покупатели также получат набор отвёрток и фирменный флэш-накопитель.

Что дополнительно вошло в комплект материнской платы Colorful iGame Z790D5 Loong Edition V20, не уточняется. Плата может похвастаться подсистемой питания, организованной по схеме 18+1+1, поддержкой оперативной памяти DDR5-7800, четырьмя M.2 разъёмами PCIe 4.0, наличием 20-гигабитного USB-C 3.2 Gen 2x2 с зарядкой 30 Вт.

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Также плата предлагает 2,5-гигабитный проводной сетевой адаптер, беспроводной Wi-Fi 6E и, конечно же, отличный дизайн, который в Loong Edition стал ещё привлекательнее, в частности, благодаря большой золотистой накладке на радиаторе VRM.