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Moleculo
В праздничную линейку Colorful к Году Дракона войдёт ещё больше видеокарт и материнская плата
Ранее сообщалось о трёх видеокартах, а как оказывается, комплектующих куда больше.

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На прошлой неделе сообщалось о выпуске Colorful видеокарт в новом дизайне, специально к Году Дракона. Как оказалось, компания подготовила к празднику куда больше комплектующих, это не только упомянутые в прошлой новости специальные версии видеокарт iGame Ultra W, праздничное оформление получила также серия видеокарт Vulkan W и материнская плата iGame Ultra. Все эти компоненты отмечены названием Loong — так звучит иероглиф 龍, в переводе означающий китайский дракон.

Одна из праздничных модификаций видеокарты серии Vulkan W.
Источник изображения: Colorful и TechPowerUp

Согласно пресс релизу и новости, которые были опубликованы TechPowerUp и Colorful, видеокарты разделены на две праздничные серии NVIDIA GeForce RTX 40 Loong Edition и GeForce RTX 40 SUPER Loong Edition. Первая включает модификации видеокарт iGame Ultra W класса 60, а вторая модификации Vulkan W видеокарт RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4080 SUPER. Как сообщает VideoCardz, также компания представила праздничную версию RTX 4090 D.

Источник изображения: Colorful и TechPowerUp

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Видеокарты будут комплектоваться различными аксессуарами, так на одном из фото показана монета с драконом, китайские красные конверты, коврик для мыши. С флагманскими видеокартами покупатели также получат набор отвёрток и фирменный флэш-накопитель.

Источник изображения: Colorful и TechPowerUp

Что дополнительно вошло в комплект материнской платы Colorful iGame Z790D5 Loong Edition V20,  не уточняется. Плата может похвастаться подсистемой питания, организованной по схеме 18+1+1, поддержкой оперативной памяти DDR5-7800, четырьмя M.2 разъёмами PCIe 4.0, наличием 20-гигабитного USB-C 3.2 Gen 2x2 с зарядкой 30 Вт.

Источник изображения: Colorful
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Также плата предлагает 2,5-гигабитный проводной сетевой адаптер, беспроводной Wi-Fi 6E и, конечно же, отличный дизайн, который в Loong Edition стал ещё привлекательнее, в частности, благодаря большой золотистой накладке на радиаторе VRM.

Источники
Colorful;
TechPowerUp;
VideoCardz.
#видеокарты #материнские платы #colorful
Источник: colorful.cn
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