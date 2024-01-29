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Moleculo
RTX 4070 Ti SUPER теряет до 9,8% производительности при работе через OCulink, а RTX 4090 до четверти
Но эти потери можно уменьшить, даже до нуля.

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Количество мобильных компьютеров с разъёмом OCuLink для подключения внешних видеокарт увеличивается. Этот разъём можно найти на современных портативных игровых системах, ноутбуках и мини-ПК. OCuLink обеспечивает прямой доступ к четырём линиям PCIe, обеспечивая пропускную способность до 64 Гбит/с. Для сравнения, Thunderbolt 3 и 4 ограничены 40 Гбит/с.

С распространением OCuLink стали появляться компактные док-станции с внешними видеокартами, с помощью которых можно увеличить графическую производительность той же портативной игровой приставки. В частности, известны решения с графикой AMD на базе графического процессора Navi 33.

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На рынке появляются и док станции с OCuLink для подключения полноразмерных настольных видеокарт. Но есть ли в этом смысл, достаточно ли четырёх линий PCIe для видеокарт флагманского уровня. Китайский блогер Golden pig upgrade (кит. 金猪升级包) в небольшом обзоре на своей странице в социальной сети Weibo показал, насколько снижается производительность RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4090 при подключении к ноутбуку через разъём OCuLink.

В бенчмарках 3DMark Time Spy оценка видеокарты RTX 4070 Ti SUPER подключённой через OCuLink при выводе изображения на монитор ноутбука снижается на 9,8%, в случае RTX 4090 потери значительнее и достигают 22,6%. Ситуация лучше, если видеокарта выводит изображение на внешний монитор — максимальные потери RTX 4090 в данном случае всего 16,6%, а в Time Spy Extreme вообще нулевые, сообщает VideoCardz.

Результаты теста RTX 4090 при подключении к ноутбуку через OCuLink и выводе изображения на внешний монитор. Источник изображения: Golden pig upgrade (кит. 金猪升级包), Weibo
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Подробнее, в Time Spy RTX 4090 выдаёт 36487 баллов будучи установленной в настольный ПК, в графической док-станции оценка падает до 28230 при выводе на встроенный монитор, при выводе на внешний она выше — 30429. В Time Spy Extreme видеокарта в ПК выдаёт 19930 баллов, 18902 баллов в док-станции при выводе на внутренний дисплей и 19925 баллов при выводе на внешний дисплей. «…4090 не рекомендуется использовать со встроенным дисплеем, так как потери слишком велики. Способ уменьшения потерь тот же, что в случае с графическими док-станциями Thunderbolt: подключить внешний монитор и использовать высокое разрешение, тогда RTX 4090 работает без потерь», — резюмирует блогер.

Источники
Golden pig upgrade (кит. 金猪升级包), Weibo;
VideoCardz.
#внешние видеокарты #oculink
Источник: videocardz.com
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