Теперь и классика тормозит на топовых картах.

Моддеры накинулись на инструмент NVIDIA RTX Remix, который недавно стал доступен всем в рамках открытого бета-тестирования — список модификаций быстро расширяется. RTX Remix позволяет преобразить старые игры с помощью современных технологий, в частности, использовать искусственный интеллект для создания новых текстур, добавлять поддержку масштабирования и трассировки лучей. Однако очевидно, что это повлияет на производительность. В какой степени? В VideoCardz для примера рассмотрели модификацию Max Payne, 23-летней игры на DirectX 8, сравнительный тест которой опубликовал YouTube канал MxBenchmarkPC.

В случае с графическим процессором RTX 4080, который обычно выдает в этой игре 800…1400 FPS при TDP от 120 до 180 Вт, внедрение трассировки пути существенно увеличивает сложность графики. Частота кадров существенно падает с 900…1400 до 65, в зависимости от сцены. Более того, возросла потребляемая мощность, которая теперь легко достигает 300 Вт.

реклама

Включение трассировки пути обходится дорого, но оно меняет игру за счет более сложной системы освещения. Поскольку этот мод создан сообществом, это означает, что всегда есть возможности для улучшения, в зависимости от усилий моддеров, которые могут решить добавить больше источников света или заменить игровые ресурсы для повышения точности, также не исключено, что по ходу разработки и освоения нового инструмента NVIDIA удастся оптимизировать производительность, повысить частоту кадров.