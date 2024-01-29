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Moleculo
Мод первого Max Payne RTX Remix с трассировкой пути снижает частоту кадров на RTX 4080 до 20 раз
Теперь и классика тормозит на топовых картах.

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Моддеры накинулись на инструмент NVIDIA RTX Remix, который недавно стал доступен всем в рамках открытого бета-тестирования — список модификаций быстро расширяется. RTX Remix позволяет преобразить старые игры с помощью современных технологий, в частности, использовать искусственный интеллект для создания новых текстур, добавлять поддержку масштабирования и трассировки лучей. Однако очевидно, что это повлияет на производительность. В какой степени? В VideoCardz для примера рассмотрели модификацию Max Payne, 23-летней игры на DirectX 8, сравнительный тест которой опубликовал YouTube канал MxBenchmarkPC.

Источник изображения: MxBenchmarkPC, YouTube

В случае с графическим процессором RTX 4080, который обычно выдает в этой игре 800…1400 FPS при TDP от 120 до 180 Вт, внедрение трассировки пути существенно увеличивает сложность графики. Частота кадров существенно падает с 900…1400 до 65, в зависимости от сцены. Более того, возросла потребляемая мощность, которая теперь легко достигает 300 Вт.

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Включение трассировки пути обходится дорого, но оно меняет игру за счет более сложной системы освещения. Поскольку этот мод создан сообществом, это означает, что всегда есть возможности для улучшения, в зависимости от усилий моддеров, которые могут решить добавить больше источников света или заменить игровые ресурсы для повышения точности, также не исключено, что по ходу разработки и освоения нового инструмента NVIDIA удастся оптимизировать производительность, повысить частоту кадров.

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Источники
ModDB;
MxBenchmarkPC, YouTube;
VideoCardz.
#моды #max payne #rtx remix
Источник: videocardz.com
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