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Moleculo
MaxSun представила плату H770YTX D5 WIFI Terminator нестандартного формата
Разъёмы питания на обратной стороне, поддержка скоростной DDR5, возможность повышения лимитов процессора до 253 Вт, четыре M.2 разъёма.

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В прошлом году китайская компания MaxSun представила материнскую плату DIY-APE H610 KING нестандартного формата YTX (245×175 мм) и с разъёмами на обратной стороне. За счёт большей ширины платы YTX позволяют добавлять больше портов и разъёмов, по сравнению с привычными ITX. В этом году MaxSun выпускает ещё одну подобную плату, но на базе чипсета Intel H770 — это MS-Terminator H770YTX D5 WIFI. Внешне плата выглядит проще из-за отсутствия внушительного металлического тепло-распределителя, однако по характеристикам существенно превосходит прошлогодний вариант DIY-APE H610 KING.

Источник изображения: MaxSun

MaxSun H770YTX Terminator позиционируется как плата среднего класса и предлагает подсистему питания 8+1+1 c 50-амперными Dr.MOS, которая поддерживает повышение мощности PL1 до 200 Вт и PL2 до 253 Вт. Для сравнения, подсистема питания DIY-APE H610 KING была построена по схеме 4+1+1 и официально поддерживала процессоры с TDP 130 Вт без какого-либо упоминания про возможность повышения лимитов. Помимо этого, чипсет H770 поддерживает разгон памяти и куда больше возможностей расширения, по сравнению с H610.

Источник изображения: MaxSun

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На плате расположены четыре разъёма PCIe Gen4x4 M.2, два из которых находятся рядом со слотами памяти, один рядом со слотом PCI Express и ещё один сзади. Присутствует четыре порта SATA, два из которых находятся на обратной стороне платы. Также присутствует интерфейс SlimNAS SFF-8654, что расширяет сценарии применения платы до NAS хранилищ. Кроме нескольких разъёмов для подключения накопителей на обратной стороне платы присутствуют 24- и 8+4-контактные разъёмы питания. Для сборки системы с этой платой потребуется совместимый корпус.

Источник изображения: MaxSun

Два слота DIMM поддерживают модули DDR5-8000 через профили XMP. Основной и единственный слот PCI Express совместим со спецификацией PCIe Gen5. Также плата предлагает встроенный 2,5-гигабитный адаптер проводной сети и беспроводной адаптер Wi-Fi-6.

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MaxSun H770YTX Terminator продаётся в Китае по цене 899 юаней, сообщает VideoCardz со ссылкой на торговую площадку JD.com.

Источники
MaxSun;
VideoCardz.
#intel #материнские платы #maxsun
Источник: videocardz.com
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