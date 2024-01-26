Технология уже поддерживается в 11 играх.

Mortal Online 2 стала очередной игрой с поддержкой технологии масштабирования и генерации кадров AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3), сообщает Wccftech. Это MMORPG-песочница на движке Unreal Engine 5, разработанная шведской студией Star Vault. Разработчики игры сообщили об изменениях к выходу обновления 2.0.0.26, которое также содержит множество других игровых изменений. Компонент генерации кадров потребует включения DirectX 12 в настройках игры, Mortal Online 2 также поддерживает DirectX 11.

Со старым графическим API использовать генерацию кадров FSR3 не получится, но должна работать генерация на уровне драйвера AMD Fluid Motion Frames (AFMF), правда качество её работы ниже, чем FSR3. AFMF недавно вышла в виде стабильного релиза, войдя в состав драйвера Adrenalin версии 24.1.1.

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AMD FSR 3 недавно был добавлен в такие игры как Call of Duty: Modern Warfare III, Farming Simulator 22, The Talos Principle 2 и Estencel. Общее количество игр с официальной поддержкой технологии достигло 11, дальше больше — технология набирает обороты после релиза в прошлом году, исходный код был открыт только в декабре. Открытый код позволил подключиться к разработке моддерам, которые создают модификации для внедрения FSR 3 в игры, не имеющие официальной поддержки технологии. Список игр с поддержкой FSR3 от 22 января насчитывает 25 наименований.