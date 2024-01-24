Это процессоры только с E-ядрами.

В этом году Intel выпустит первые процессоры Xeon только с E-ядрами. Семейство Sierra Forest присоединиться к Sapphire Rapids и Emerald Rapids, которые, напротив, используют только P-ядра, но предлагают меньшее их количество. Как ожидается, подобные процессоры Intel будут конкурировать со специализированными решениями AMD серии Bergamo, в основе которых плотные ядра Zen4c. Подобные процессоры Intel и AMD создаёт для определённого применения, когда количество ядер важнее их пиковой производительности.

Завоюет ли Sierra Forest успех, ещё предстоит узнать, но, чтобы завоевать доверие к новой платформе с точки зрения долговечности компания уже объявила о выпуске в рамках той же платформы преемника под кодовым названием Clearwater Forest, а теперь стало известно, какая архитектура ядер будет использоваться в этих процессорах, сообщают ComputerBase и Wccftech со ссылкой на Phoronix.

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Патч Linux внедряет раннюю поддержку процессоров Intel Clearwater Forest, которым теперь в ядре присвоен номер 0xDD (221). Интересным дополнением является упоминание Atom Darkmont, названия архитектуры E-ядер этих чипов. Предполагается, что архитектура Darkmont станет обновлённой версией Skymont, в то время как в Sierra Forest используются архитектура ядер Sierra Glen — обновлённая версия Crestmont.