Видеокарты выполнены в фирменном чёрно-серебристом дизайне.

Завтра за рубежом начинаются продажи Radeon RX 7600 XT, новой видеокарты от AMD. В VideoCardz сообщают о, как минимум, 11 вариантах от разных производителей на старте продаж, 2 из которых будут представлены XFX. Ресурс опубликовал изображения этих моделей, выполненных в фирменном чёрно-серебристом дизайне компании.

Одна из видеокарт нацелена на более доступный сегмент рынка, предлагая систему охлаждения с двумя вентиляторами — это SWFT 210. Вариант работает на стандартных частотах и, как ожидается, будет продаваться по рекомендованной цене. Более дорогая модель QICK 309 получила охлаждение с тремя вентиляторами и занимает примерно 2,5 слота расширения. В данном случае ожидается, что карта будет разогнана на заводе. О цене не сообщается.

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Стоит напомнить, что основное изменение в AMD Radeon RX 7600 XT относительно стандартной модели RX 7600 — вдвое больший объём видеопамяти. Новая видеокарта предлагает 16 ГБ памяти с той же 128-битной шиной и прежним графическим процессором Navi 33 XT с тем же количеством функциональных блоков, что и в RX 7600. Вычислительная производительность была увеличена за счёт повышения пиковой мощности и частот, XT версия потребует до 190 Вт и оснащается двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания.

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Такой объём памяти может показаться избыточным для игровой 1080p видеокарты, однако при текущем повальном увлечении искусственным интеллектом большой видеобуфер позволит владельцам запускать более крупные и сложные модели на своих ПК при относительно небольших затратах. Рекомендованная цена RX 7600 XT составляет 329 долларов США.