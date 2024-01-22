Компания продолжает наращивать объёмы кэш-памяти.

В декабре прошлого года Intel представила новейшую серию процессоров Xeon 5-го поколения под кодовым названием Emerald Rapids, отличающуюся существенным увеличением кэш-памяти 3-го уровня по сравнению с предшественником в лице Sapphire Rapids. Кэш L3 увеличился со 112,5 до 320 мегабайт в рамках одной платформы. Похоже, что в будущей серии Xeon 6-го поколения Granite Rapids компания продолжит наращивать объёмы кэш-памяти, соревнуясь с конкурентом. Серверные процессоры AMD EPYC Genoa предлагают 384 МБ, а их 3D V-Cache модификации EPYC Genoa-X до 1153 МБ.

Как сообщает VideoCardz, информация, найденная Twitter (заблокирован в РФ) блогером @InstLatX64 в программном обеспечении Intel SDE 9.33.0, предполагает, что в семействе Granite Rapids будут процессоры с 480 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Это значительная прибавка для Intel, благодаря которой у Granite Rapids будет больше кэш-памяти, чем у стандартных процессоров AMD EPYC Genoa, однако всё ещё меньше, чем у EPYC Genoa-X. В Intel пока не представили для массового производства технологию, аналогичную AMD 3D V-Cache, но в компании предлагают несколько иной подход — процессоры Xeon Max с HBM2e памятью. Intel Xeon Max (Sapphire Rapids) были представлены в начале 2023 года и предлагали 64 ГБ «встроенной» HBM2e с пропускной способностью около 1 ТБ/с.

реклама

Увеличение кэш памяти 3-го уровня должно положительно сказаться на производительности в рабочих нагрузках, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и кодировании. Это играет большую роль в успехе процессоров следующего поколения, не только на рынке центров обработки данных, но и на потребительском рынке.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Точная дата выхода серии Intel Granite Rapids ещё не озвучена, ожидается, что это произойдёт во второй половине года.