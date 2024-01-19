Компания сосредоточилась на компактных игровых и профессиональных системах NUC.

ASUS не будет продолжать выпускать системы NUC Extreme для энтузиастов, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию ресурса Fudzilla, авторы которого утверждают, что получили соответствующее подтверждение от представителя компании.

Intel прекратила инвестиции в бизнес Next Unit of Compute (NUC) и заключила с компанией ASUS соглашение, которое, в частности, позволяет ASUS разрабатывать новые системы NUC. Компания уже представила собственные новинки: игровые ROG NUC и бизнес системы NUC 14 Pro с процессорами Intel Core Ultra 9. Тем не менее, похоже, что ASUS продолжит развивать не все созданные Intel линейки продуктов. Оригинальный NUC 13 Extreme от Intel в 7,5-литровом корпусе и с процессором Raptor Lake, вероятно, последний продукт этой конкретной серии.

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В числе возможных причин отличие концепции и дизайна NUC Extreme от других систем NUC. NUC Extreme напоминал компактный настольный ПК, в котором процессор, материнская плата, память и система охлаждения объединялись на одной печатной плате. У ASUS есть собственные альтернативы подобным системам, положительно отличающиеся большей гибкостью и удобством благодаря использованию обычного оборудования потребительского класса, а не кастомных конструкций.