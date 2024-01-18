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Moleculo
GALAX готовит HOF версию GeForce RTX 4070 SUPER с разгоном до 2685 МГц и максимальным TGP 320 Вт
Линейку HOC OF Lab обновят новыми видеокартами SUPER.

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GALAX объявила о своих планах обновить серию HOC OF Lab видеокартами GeForce RTX 40 SUPER. Анонс RTX 4070 SUPER уже состоялся в китайских социальных сетях, сообщает VideoCardz, GALAX намеревается выпустить версии Master-X и Master.

Источник изображения: GALAX

Вариант Master-X будет иметь одну из самых высоких тактовых частот среди всех известных моделей RTX 4070 SUPER — 2685 МГц. Это на 211 МГц больше эталонного значения. Компания подтвердила, что карта будет настроена на работу при мощности до 250 Вт «из коробки», но пользователь сможет повысить лимит до 320 Вт. В частности, для этого в комплект входит адаптер питания с одного 16- на три 8-контактных разъёма.

Источник изображения: GALAX

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В числе других особенностей: 15-фазная подсистема питания, два переключаемых BIOS с упором на производительность или тишину, обновлённый белый дизайн, белая печатная плата, трёхслотовая конструкция и стремя вентиляторами.

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О ценах пока не сообщается.

Источники
GALAX;
VideoCardz.
#видеокарты #galax #geforce rtx 4070 super
Источник: videocardz.com
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