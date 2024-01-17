Исправлены ошибки в Cyberpunk 2077 и для видеокарт Maxwell.

Сегодня за рубежом начинаются продажи GeForce RTX 4070 SUPER, поэтому NVIDIA выпускает новый драйвер Game Ready 546.65 с поддержкой этой видеокарты. Но на этом изменения не заканчиваются, драйвер внедряет оптимизации для игры Palworld, которая станет доступна в раннем доступе 19 января и будет поддерживать DLSS2. NVIDIA упоминает ещё несколько игр, которые недавно вышли с поддержкой DLSS, получили DLSS-обновление или появятся в ближайшее время: Who is Abby, Dead Signal и United 1944.

Помимо этого, продолжает расширяться библиотека игр GeForce Experience, в неё добавили пять игр: Apocalypse Party, Ash Echoes, Escape from Tarkov: Arena, House Flipper 2 и Pioneers of Pagonia, также была исправлена ошибка, из-за которой профили приложения не применялись в Cyberpunk 2077 после обновления 2.1. Также была исправлена ошибка на видеокартах Maxwell, из-за которой монитор мог перестать включаться после смены нескольких циклов сна и бодрствования.