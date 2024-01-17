И это якобы стало экономической проблемой, поставившей вопрос о целесообразности выпуска GPU.

На выставке CES 2024 представитель компании Intel заверил, что разработка видеокарт следующего поколения под кодовым названием Battlemage идёт по плану, прототипы тестируются в лабораториях, а большая часть инженеров уже переключилась на следующие видеокарты Celestial. Несмотря на, казалось бы, положительную картину, более детальной информации специалисты Intel пока не раскрывают. Остаётся надеяться, что видеокарты выпустят в этом году, как и предполагалось ранее. В отсутствии подробностей СМИ обратили внимание на слухи от YouTube блогера RedGamingTech, в их числе ComputerBase.

Сообщается, что флагманский графический процессор Battlemage G10 в полной конфигурации может получить 56 вычислительных блоков Xe, поддержку 192-битной шины памяти GDDR6 и огромный 512-мегабайтный кэш последнего уровня под кодовым названием Adamantine. Как отмечают в ComputerBase, применение кэша 4-го уровня Adamantine подтверждено Intel в некоторых процессорах Arrow Lake, но ничего неизвестно о его применении в видеокартах. Тем не менее, учитывая, что AMD и NVIDIA увеличивают кэш-память в своих чипах и это даёт значимый прирост производительности в играх, логично предположить, что Intel тоже пойдёт по этому пути.

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Но есть загвоздка. Если верить слухам, есть сомнения, что этот GPU будет экономически оправдан, его могут отменить или производить в ограниченном объёме. В ComputerBase считают, что как раз-таки огромный кэш и мог стать проблемой. Ячейки памяти SRAM в последнее время практически не масштабируются по площади в 5…3-нанометровых техпроцессах TSMC, поэтому увеличение кэша ведёт к увеличению себестоимости каждого кристалла.

В запасе у Intel якобы есть второй графический процессор Battlemage, сообщает блогер, в нём уже не используется кэш Adamantine. Вариант предлагает 40 блоков Xe, поддержку 192-битной памяти и восьми линий PCIe 5.0.

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В целом специалисты называют слухи сомнительными, считая, что экономическая целесообразность разработки каждого графического процессора должна была быть заранее обоснована. Описанный сценарий может произойти, если компании не удастся выйти на плановый уровень производительности.