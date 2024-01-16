Продажи различных вариантов карт RTX 3060 значительно снизились.

Christian Wiediger, Unsplash

Согласно исследованию Danawa, популярного агрегатора цен в Южной Корее, продажи видеокарт серии GeForce RTX 3060 значительно снизились. Теперь на их долю приходится около 13% рыночных продаж, передаёт ресурс VideoCardz. Несмотря на критику характеристик и цен новой серии RTX 4060, эти видеокарты завоёвывают популярность, по крайней мере, на рынке Южной Кореи, о котором идёт речь.

Понадобилось три месяца, чтобы GeForce RTX 4060 превзошла по продажам RTX 3060 и два месяца, чтобы RTX 4060 Ti превзошла RTX 3060 Ti. Переломный момент наступил в период с августа по сентябрь. В декабре рыночная доля RTX 3060 Ti упала до 2,18%, варианта без Ti — до 11,25%.

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По предположениям исследователей, ценовая политика NVIDIA в отношении видеокарт RTX 4060 была хорошо принята игровым сообществом в Южной Корее. Также отмечается сохранение высоких темпов роста продаж серии RTX 4060.

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Отчёт раскрывает некоторые предпочтения покупателей в Южной Корее, так самыми популярными вариантами видеокарт серии GeForce RTX 4060 являются ZOTAC Twin Edge с долей 22,43% и Emtek (Palit) Storm X OC с долей 21,98%. На графиках также видно, что продажи RTX 4070 Ti превосходят RTX 4070, а GTX 1660 SUPER, которая, по слухам, уже снята с производства, сохраняет популярность.