Десятка продолжает получать мелкие доработки.

Bubble Pop, Unsplash

Windows 10 22H2 стала последней версией операционной системы, новых возможностей в ней не ожидалось, тем не менее, Microsoft продолжает добавлять в десятку что-то новое. Недавно в ней появился интеллектуальный помощник Copilot, а теперь стало известно об изменениях экрана блокировки — на нём появится виджет погоды, сообщает gHacks.

В Windows 11 возможность разместить виджет погоды на экране блокировки уже реализована. Кроме этого варианта информацию о погоде можно узнать, открыв доску виджетов с панели задач или через специальное приложение. В Windows 10 виджет погоды для экрана блокировки появится в будущих сборках, сейчас он тестируется на канале Release Preview в сборке под номером 19045.3992 и, по мнению специалистов gHacks, выглядит некрасиво. На данный момент виджет сделан непрозрачным и сильно выделяется на фоне пользовательского изображения. Также специалисты остались недовольны тем, что от виджета невозможно отказаться, только заменить на другой.

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После нажатия на погодный виджет и входа в систему, пользователю откроется подробный прогноз в браузере Microsoft Edge. В gHacks не исключают, что это может быть чуть ли не главной причиной добавления виджета. Пользовательская база Windows 10 всё ещё больше, чем у Windows 11, поэтому в десятку необходимо добавлять функции, которые стимулировали бы использование сервисов компании и её веб-браузера.

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Основной этап поддержки Windows 10 22H2 завершится в 2025 году, далее анонсирована платная расширенная поддержка до 2028 года. Только некоторые версии Windows 10 с расширенной поддержкой будут получать обновления после 2028 года.