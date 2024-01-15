Но скорого внедрения не ожидают.

Michael Dziedzic, Unsplash

Модули памяти CAMM могут со временем появиться на настольных компьютерах. То, что работы в данном направлении ведутся, на выставке CES 2024 подтвердил представитель компании SK hynix, отвечая на вопросы YouTube блогера ITSub잇섭, сообщает Wccftech.

Одно из преимуществ модулей CAMM — больший объём памяти при меньших размерах. Уже разработано второе поколение стандарта CAMM2, тем не менее, большинство современных систем всё ещё используют DIMM и SO-DIMM модули.

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Выпуская стандарт CAMM2 организация JEDEC объяснила, что он является общим для DDR5 памяти настольных ПК и LPDDR5(X) для ноутбуков. Однако совместимости между ними нет, выводы различаются, модули CAMM2 DDR5 нельзя установить в разъёмы для CAMM2 LPDDR5(X) и наоборот.

Специалисты не ожидают массового распространения модулей CAMM2 в ближайшее время, невозможно ускоренными темпами перепроектировать материнские платы, технологии разгона Intel XMP и AMD EXPO, а также массу других аппаратных и программных решений. Внедрение может быть постепенным, также, как и с новым стандартом питания Intel ATX12VO. К слову, компания MSI готовит новые ATX12VO материнские платы и блок питания.

В настоящее время материнские платы для настольных ПК оснащаются двумя или четырьмя слотами DIMM, в которые на современных системах можно установить 192…256 ГБ памяти DDR5 благодаря появлению модулей объёмом 48 и 64 ГБ.

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