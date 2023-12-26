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Moleculo
MSI готовит новые материнские платы и блоки питания ATX12VO
Новинки запланированы на 2024 год

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Похоже, производители оборудования не бросают идею постепенного перехода к стандарту Intel ATX12VO от существующего уже долгое время стандарта ATX, который на сегодняшний день используется в подавляющем большинстве блоков питания (БП) и материнских плат. Новый стандарт уже несколько лет как принят, но пока активно не внедряется. Тем не менее, не исключено, что со временем ATX12VO станет предпочтительным выбором при проектировании нового оборудования.

   
Источник: HardwareLuxx

Например, у компании MSI на следующий год запланированы новинки ATX12VO — материнские платы и БП. Об этом узнали журналисты HardwareLuxx на выставке EHA Tech Tour, передаёт Wccftech. Среди упомянутых моделей материнская плата MSI PRO B650 12VO WIFI для платформы AMD AM5.

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В отличие от блоков ATX, в которых предусмотрены несколько линий с напряжением 3,3/5/12 В и 24-контактный разъём питания для материнской платы, блоки питания ATX12VO разработаны с одной выходной линией 12 В и 10-контактным разъёмом питания платы. Это упрощает конструкцию БП, уменьшает количество кабелей в системе, позволяет повысить эффективность работы.

Источники
   
HardwareLuxx
   
Wccftech
#msi #материнские платы #блоки питания
Источник: hardwareluxx.de
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