Первый ещё не успел появиться в продаже.

MSI строит долгосрочные планы по развитию собственной линейки карманных персональных компьютеров (КПК) для игр, сообщает VideoCardz со ссылкой на интервью управляющего директора по системным продуктам MSI Клиффорда Чуна (Clifford Chun) ресурсу IGN. На CES 2024 компания представила свой первый игровой КПК под названием Claw, ещё неизвестны сроки начала его продаж, но в MSI уже задумываются над второй, третьей и четвёртой итерациями устройства.

Источник изображения: MSI

реклама «IGN: Поговорим о жизненном цикле. Сколько лет вы рассчитываете поддерживать MSI Claw? Есть ли вероятность того, что вы выпустите обновленную версию, которая могла бы получить OLED-дисплей, или обновление технических характеристик?

Чун: Как и в случае с нашими ноутбуками, мы рассчитываем на два-три года, потому что за два или три года игры станут намного требовательнее. Итак, по крайней мере, это минимум. Очевидно, что если вы играете в ретро-игры, вы можете наслаждаться MSI Claw в течение 10 лет. Это только первая версия нашего Claw. В дальнейшем мы планируем выпустить вторую, третью и четвертую версии, они уже находятся в разработке».

Благодаря техническому прогрессу подобные устройства можно снабдить компонентами, производительность которых будет достаточна даже для современных продвинутых игр на низких и средних настройках графики. Что касается MSI Claw — это первый игровой КПК с процессорами Intel Meteor Lake. Однако для AAA проектов запас производительности невелик, устройство потребуется обновлять каждые два-три года, но если пользователь предпочитает инди игры, нетребовательные проекты или, например, наслаждается на КПК только классикой, то производительности MSI Claw хватит и на 10 лет, отметил Чун.

Таким образом, MSI Claw 2 можно ожидать через 2…3 года. К это времени Intel может выпустить процессоры Panther Lake с новыми архитектурами ядер и новой интегрированной графикой, возможно, это будет уже третья итерация архитектуры Xe — Xe3-LPG.

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Ранее стало известно, что MSI Claw, как минимум, появится в конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra 7 155H (16 ядер 22 потока, 8-ядерная графика Xe-LPG) и Core Ultra 5 135H (14 ядер 18 потоков, 7-ядерная графика). Также КПК оснастят 16 ГБ LPDDR5 оперативной памяти, 7-дюймовым 120 Гц дисплеем, аккумулятором ёмкостью 53 Вт·ч.