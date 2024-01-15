Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В MSI подтвердила разработку следующей версии игрового КПК Claw 2
Первый ещё не успел появиться в продаже.

реклама

MSI строит долгосрочные планы по развитию собственной линейки карманных персональных компьютеров (КПК) для игр, сообщает VideoCardz со ссылкой на интервью управляющего директора по системным продуктам MSI Клиффорда Чуна (Clifford Chun) ресурсу IGN. На CES 2024 компания представила свой первый игровой КПК под названием Claw, ещё неизвестны сроки начала его продаж, но в MSI уже задумываются над второй, третьей и четвёртой итерациями устройства.

Источник изображения: MSI

реклама

«IGN: Поговорим о жизненном цикле. Сколько лет вы рассчитываете поддерживать MSI Claw? Есть ли вероятность того, что вы выпустите обновленную версию, которая могла бы получить OLED-дисплей, или обновление технических характеристик?        
Чун: Как и в случае с нашими ноутбуками, мы рассчитываем на два-три года, потому что за два или три года игры станут намного требовательнее. Итак, по крайней мере, это минимум. Очевидно, что если вы играете в ретро-игры, вы можете наслаждаться MSI Claw в течение 10 лет. Это только первая версия нашего Claw. В дальнейшем мы планируем выпустить вторую, третью и четвертую версии, они уже находятся в разработке».

Благодаря техническому прогрессу подобные устройства можно снабдить компонентами, производительность которых будет достаточна даже для современных продвинутых игр на низких и средних настройках графики. Что касается MSI Claw — это первый игровой КПК с процессорами Intel Meteor Lake. Однако для AAA проектов запас производительности невелик, устройство потребуется обновлять каждые два-три года, но если пользователь предпочитает инди игры, нетребовательные проекты или, например, наслаждается на КПК только классикой, то производительности MSI Claw хватит и на 10 лет, отметил Чун.

Таким образом, MSI Claw 2 можно ожидать через 2…3 года. К это времени Intel может выпустить процессоры Panther Lake с новыми архитектурами ядер и новой интегрированной графикой, возможно, это будет уже третья итерация архитектуры Xe — Xe3-LPG.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее стало известно, что MSI Claw, как минимум, появится в конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra 7 155H (16 ядер 22 потока, 8-ядерная графика Xe-LPG) и Core Ultra 5 135H (14 ядер 18 потоков, 7-ядерная графика). Также КПК оснастят 16 ГБ LPDDR5 оперативной памяти, 7-дюймовым 120 Гц дисплеем, аккумулятором ёмкостью 53 Вт·ч.

Источники
IGN;
VideoCardz.
#msi #портативные игровые консоли #msi claw #карманные пк
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

MSI представила RTX 4070 SUPER GAMING X SLIM MLG мощностью 245 Вт
MSI выпустит RTX 4070 SUPER в чёрно-красной серии GAMING SLIM MLG с декоративной панелью в комплекте
ATARI готовит к выходу 7-дюймовую портативную консоль по цене 150 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
20
EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
11
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
40
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
14
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
1
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
2
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Science: Множество древних городов обнаружены в тропических лесах Амазонки
1
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
Кастомные карты GeForce RTX 4070 SUPER появились в розничных магазинах по цене до 650 долларов
1
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
1
Русские FPV-дроны, тестируемые в зоне СВО, получат комплексы самонаведения на цель
1

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
142
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
1
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
18
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
41
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
7
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
10
Как Америка вытесняет Китай из интернета
2
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
6
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
2
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
7

Сейчас обсуждают

Fetaminaza
17:28
радует то что интел серьезно начал относиться к сфере таких процессоров а это значит что амд скоро выпустит что то новое с более производительными решениями я фан амд с 1999
В MSI подтвердила разработку следующей версии игрового КПК Claw 2
Иван Матвеев
17:28
Пока геймпас будет продаваться почти в 5 раз дешевле пс плюс, плойка идет лесом. 😑
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
Waramagedon
17:21
Лучше так, чем проедал бы тюремную баланду.
Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправляется на спецоперацию
Bratken
17:21
Стебное видео, конечно. Сначала выглядит как очередная поделка в UE года так 2016. Но потом выезжает лого и это оказывается трейлер к видео.
Видео: тизер симулятора исследования Van Life Simulator про жизнь в фургоне
Cider
17:14
Да, да. Именно поэтому хохлы идут в наступление на танках со свастикой на бортах. Черное это белое.
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
Ник Хобо
17:11
Васютин в своем репертуаре. Ничего что минималки алана вейка указаны для 1080p, а на б*жественной плойке она в 1270p крутится в режиме "качество", но режим "производительности" вообще до 847p разрешен...
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
Weismar
17:10
Достаточно млть для всего при хороших настройках https://youtu.be/Opd8_IicifA?t=825
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
OgoGoLog
17:05
Читай издания, которые оперируют статистикой, а не прогнозами. Конкретные имена не нужны. Если в статье написано "предположим, по моим расчётам", то лучше такую статью закрыть.
Печальные новости для Германии: экономика рухнула, все показатели в минусе
Vorvort
17:04
Достаточно для чего? Ты когда пишешь свой высер, то указывай разрешение и ожидаемый fps в большинстве игр.
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
Fess 11fess11
17:03
Гулять.
Lenovo представила очень компактный ПК с мощным процессором Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем