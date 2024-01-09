В MSI Claw установлен 7-дюймовый IPS дисплей с разрешением FHD и частотой обновления 120 Гц.

MSI официально анонсировала свой первый игровой карманный компьютер, который одновременно с этим является первым подобным устройством с процессором Intel Core Ultra, новинка получила название Claw.

Это событие не осталось без внимания в Intel: «Мы гордимся сотрудничеством с MSI, чтобы предоставить пользователям по всему миру беспрецедентный опыт. Новый MSI Claw — это потрясающий новый игровой портативный компьютер на базе процессора Intel Core Ultra, который обеспечивает непревзойденные игровые возможности, которыми можно наслаждаться где угодно и когда угодно», — Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) исполнительный вице-президент и генеральный директор группы клиентских вычислений Intel.

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Источник изображения: Micro-Star International Co., Ltd

MSI отмечает в объявлении, что характеристики устройства могут меняться и отличаться в разных регионах, но на данный момент в максимальной конфигурации Claw предлагает 16-ядерный Intel Core Ultra 7 155H, 16 ГБ двухканальной LPDDR5, NVMe M.2 накопитель формата 2230 с интерфейсом PCIe Gen 4 x4, microSD карт-ридер, беспроводной сетевой адаптер Intel Killer BE1750 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, 6-осевой вибромотор, стереодинамики, Thunderbolt 4 и т.д.

Важно напомнить, Intel Core Ultra 7 155H оснащён 8-ядерной интегрированной графикой Xe-LPG с поддержкой масштабирования на базе искусственного интеллекта XeSS и этого, по информации MSI, хватит для плавного игрового процесса в различных AAA-играх при разрешении 1080p и средних настройках. В MSI Claw установлен 7-дюймовый IPS дисплей с разрешением FHD, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB.

В числе других особенностей MSI Claw: охлаждение MSI Cooler Boost Hyperflow с двумя вентиляторами и тепловыми трубками, батарея ёмкостью 53 Вт·ч (ожидаемое время автономной работы при полной нагрузке 2 часа), 65-ваттная быстрая зарядка, фирменный пользовательский интерфейс MSI Center M, центр приложений MSI APP Player с поддержкой мобильных игр, эргономичный дизайн (размеры и вес консоли 294×117×21,2 мм и 675 грамм соответственно). Цена и сроки начала продаж не уточняются.

Обновление

Источник изображения: Micro-Star International Co., Ltd и ComputerBase

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