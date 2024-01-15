Поддержка появилась в предварительной сборке.

Microsoft внедрила поддержку 80-гигабитного USB4 в предварительную сборку Windows 11 под номером 22635.3061 на канале Dev Channel, сообщает Neowin. Поддержка спецификаций USB4 1.0, представленных в 2019 году, появилась в Windows 11 21H2, сейчас же речь идёт об обновлённых спецификациях USB4 2.0 от 2022 года, которые повышают скорость в 2…3 раза, предлагая режимы работы 80 и 120 Гбит/с.

Источник изображения: Marcus Urbenz, Unsplash

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Потребительские устройства с USB4 последнего поколения были представлены на CES 2024 и скоро появятся в продаже. В первое время наличием USB4 2.0 со скоростью 80 Гбит/с смогут похвастаться премиальные продукты, в частности, некоторые устройства с мобильными процессорами Core 14-го поколения Raptor Lake-HX Refresh. Новый ноутбук Razer Blade 18 один из них. USB4 2.0 совместим с предыдущими поколениями USB и Thunderbolt с разъёмом Type-C.

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Компания Intel представила процессоры Core 14-го поколения для ноутбуков вместе с другими потребительскими решениями на CES 2024, флагманом серии HX стал 24-ядерный 32-поточный Core i9-14900HX — аналог настольного Core i9-14900K в корпусе BGA для ноутбуков. Он может повышать частоту до 5,8 ГГц, работая в диапазоне мощности 56…157 Вт.