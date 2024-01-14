А также возможен одноканальный контроллер DDR5. Для дискретной видеокарты остаётся мало линий

Syed Ali, Unsplash

Дополнительные подробности о новых APU из серии AMD Ryzen 8000G начинают появляться с приближением даты их появления на рынке. Ранее стало известно, что в серию войдут APU на кристаллах Phoenix и Phoenix2, в последнем используется смесь ядер Zen4 и Zen4c, значительно менее производительная графика. Как выясняется теперь, в Phoenix2 меньше линий PCIe, также в этом кристалле могут быть урезаны возможности контроллера памяти.

В Wccftech изучили спецификации разных APU будущей серии, официальный сайт AMD для старших моделей Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G (Phoenix) указывает на поддержку 20 линий PCIe 4.0, из которых для подключения внешних устройств доступны 16. В случае APU Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G (Phoenix2) реализовано 14 линий, из которых доступно 10.

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В качестве примера приводится выдержка из характеристик неназванной материнской платы GIGABYTE. Так при использовании APU на кристалле Phoenix пользователь сможет подключить M.2 накопитель PCIe 4.0 x4 и дискретную видеокарту, которой останется 8 линий PCIe 4.0.

Напротив, с APU на кристалле Phoenix2 для подключения M.2 накопителя будет доступно две линии PCIe 4.0, а для подключения дискретной видеокарты — только четыре.

Источник изображения: GIGABYTE

Кроме этого, кристаллы Phoenix2 могут обладать поддержкой только одноканальной памяти. Эта информация требует дополнительного подтверждения, есть подозрения, что в характеристиках на сайте AMD допущена ошибка и поддержка двухканальной памяти всё-таки присутствует в Phoenix2.

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AMD представила серию APU Ryzen 8000G на выставке CES 2024. Все перечисленные выше модели, кроме Ryzen 3 8300G, ожидаются в свободной продаже. Младший APU будет доступен для сборщиков готовых систем. По оценкам компании, Ryzen 7 8700G в некоторых играх обгоняет дискретную видеокарту GTX 1650 компании NVIDIA. Диапазон рекомендованных цен для зарубежного рынка: 179…329 долларов США.