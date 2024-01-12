В дополнение ещё и 8-контактные PCIe есть.

Phil Reid, Unsplash (отредактировано)

На выставке CES 2024 компания Cooler Master продемонстрировала свой новый блок питания с невероятной мощностью 2800 Вт — это модель X-Mighty 2800 Platinum. Новинка отметилась в репортаже YouTube блогера Paul's Hardware, сообщает VideoCardz, благодаря чему стало известно о наличии у блока четырёх разъёмов питания 12V-2×6, X-Mighty 2800 Platinum разработан в соответствии со стандартами ATX 3.1 и PCIe Gen5.1.

Серия блоков питания Cooler Master X-Mighty будет включать модели мощностью от 2000 до 2800 Вт для стран, где стандартное напряжение в сети составляет 220 В. В США, где напряжение в сети 110…120 В, мощность будет ниже. Потенциально к X-Mighty 2800 Platinum можно подключить сразу четыре видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 4090 или 4080, а дополнительные 8-контактные разъёмы позволят добавить к ним ещё одну или несколько видеокарт. Такой блок питания будет востребован в рабочих станциях для рендеринга, искусственного интеллекта и других задач, требующих много мощных GPU.

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Из других особенностей — наличие в комплекте угловых кабелей питания 12V-2×6, с которыми подключение видеокарт должно быть ещё проще и безопаснее, а также разъёмов PMBUS и USB для мониторинга рабочих показателей в реальном времени с помощью фирменного программного обеспечения.