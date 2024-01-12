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В большинстве современных видеокарт используются похожие системы охлаждения (СО) с крупными толстыми радиаторами, которые могут занимать более трёх слотов расширения, а также двумя-тремя 90- или 100-мм вентиляторами. Подобные конструкции без проблем справляются с охлаждением, но среди потребителей есть категория, которая была бы не против дальнейшего увеличения размеров СО в целях снижения температур и шума.
Для этой категории потребителей компании ASUS и Noctua представили массивные видеокарты со 120-мм вентиляторами. Другие производители тоже присмотрелись к подобным решениям, например, японская Sycom модифицирует видеокарты для своих готовых систем, тоже устанавливая на них 120-мм вентиляторы Noctua. Компания Cooler Master в ответ готовит решение с фирменными вентиляторами Mobius, сообщает ресурс Wccftech, журналисты которого запечатлели массивный прототип новой системы охлаждения компании на CES 2024.
Источник изображения: Wccftech
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Информации о прототипе мало, у него ещё нет коммерческого названия. Судя по фотографии, кулер установлен на одну из видеокарт ASUS TUF Gaming. Выглядит конструкция очень массивной, к сожалению, по фотографии непонятно, сколько точно слотов расширения она занимает. Сколько весит такая конструкция, тоже не уточняется. Судя по всему, в ней используются тонкие 120-мм вентиляторы Mobius, к их преимуществам относят: подшипник с системой рециркуляции смазки, защиту от пыли, профиль лопастей с периферийным кольцом для стабилизации потока и меньшего шума, повышенный контроль качества и т.д.
На данный момент нет информации о сроках выхода системы охлаждения на рынок, судя по всему, ей ещё необходимы доработки и проверка совместимости с различными моделями видеокарт.
- Источники
- Wccftech