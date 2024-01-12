Похоже, RTX 4070 SUPER является лучшей по соотношению производительности к цене.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

Продажи первой видеокарты из линейки GeForce RTX 40 SUPER начнутся только на следующей неделе, обзоры от прессы RTX 4070 SUPER появятся 16-17 числа. Пока информации о производительности новинок очень мало, несколько тестов в Geekbench и официальная презентация, где новая линейка безоговорочно лидирует за счёт технологии генерации кадров. Накануне в Сети появились данные об относительной производительности новинок, информация якобы была представлена на встрече представителей различных вьетнамских ритейлеров, сообщает Wccftech со ссылкой на пользователя X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) под псевдонимом @I_Leak_VN.

Информации о самих тестах нет, по предположениям, результаты получены на основе 3DMark, где генерация кадров NVIDIA не используется, что позволяет получить более реалистичное сравнение «чистой» производительности видеокарт разных поколений. Кроме этого отмечается, что тесты проводились с партнёрскими версиями видеокарт, большинство из которых предлагают небольшой заводской разгон.

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Судя по опубликованным данным, GeForce RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER на 8,8%, 12% и 10% соответственно быстрее оригинальных моделей. Также стоит отметить, что RTX 4070 Ti SUPER в сравнении находится на том же уровне, что и RTX 3090 Ti, RTX 3080 Ti быстрее RTX 4070 на 19%, а RTX 4070 SUPER является лучшей по соотношению производительности к цене.