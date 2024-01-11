Это исполнения iGame Vulcan, Neptune, Advanced, Ultra W и Battle Ax.

Китайская компания Colorful представила ассортимент новых видеокарт GeForce RTX 40 SUPER, включая премиальные варианты с воздушным и жидкостным охлаждением, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Colorful

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Самые продвинутые модели с воздушным охлаждением представлены в линейке iGame Vulcan и Vulcan W, в комплектацию этих видеокарт входит ряд аксессуаров, включая ЖК-дисплей, который можно установить, как на саму видеокарту, так и отдельно. В этой линейке компания представила все три новые видеокарты RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER.

Источник изображения: Colorful

В серии iGame Neptune с жидкостным охлаждением представлены только две самые производительные видеокарты GeForce RTX 40 SUPER, при этом RTX 4080 SUPER оснащается 360-мм радиатором, а в конструкции охлаждения RTX 4070 Ti SUPER используется 240-мм радиатор. Отмечается применение медного водоблока с полным покрытием и двухслотовая конструкция видеокарты.

Источник изображения: Colorful

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Далее, все три видеокарты представлены в серии iGame Advanced с чёрно-серебристым дизайном, а также в серии iGame Ultra W с голографическим рисунком. Самой доступной является серия Battle Ax с простым чёрно-красным дизайном, в ней представлены две видеокарты RTX 4070 Ti SUPER и 4070 SUPER.