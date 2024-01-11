Драйвер поддерживает графику процессоров Raptor Lake-S и HX Refresh

На прошлой неделе в рамках CES 2024 компания Intel представила заблокированные для разгона настольные процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh (RPL-S R), включая 24-ядерный Core i9-14900 и 20-ядерный Core i7-14700. Для игровых ноутбуков и автономных рабочих станций компания представила семейство RPL-HX. Сегодня компания Intel выпустила WHQL драйвер для поддержки интегрированной графики этих новых процессоров, версии драйвера 31.0.101.5085 и 31.0.101.5122.

Также драйвер поддерживает другие, уже представленные ранее интегрированные и дискретные графические решения, включая видеокарты Arc Alchemist. Последние с новым выпуском программного обеспечения получают оптимизации для игры Prince of Persia: The Lost Crown. Релиз приключенческого платформера запланирован на 18 января, разработчиком и издателем игры является Ubisoft. Игра не отличается высокими системными требованиями.

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В числе известных проблем драйвера для видеокарт Intel Arc: артефакты отражений в Alan Wake 2 при выключенной прозрачности (Transparency), ошибки в Dead by Daylight и т.д.