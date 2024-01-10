В TUF Gaming применяется массивное охлаждение и полностью алюминиевый кожух.

ASUS представила Radeon RX 7600 XT в двух исполнениях, TUF Gaming и Dual, сообщает TechPowerUp. Новинка AMD получила 16 ГБ видеопамяти, что может быть полезно для ускорения выполнения задач с искусственным интеллектом.

Источник изображения: ASUSTeK Computer Inc.

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ASUS TUF Gaming Radeon RX 7600 XT OC Edition — крупная модель, выполненная в узнаваемом серо-серебристом дизайне. В длину видеокарта занимает чуть больше 30 см, а в толщину — 2,96 слота расширения. Конструкция системы охлаждения включает массивный радиатор и три вентилятора Axial-Tech. Также модель может похвастаться металлическим «скелетом» — из алюминия выполнена не только задняя пластина, но и кожух системы охлаждения. Они скрепляются вместе для предотвращения изгиба печатной платы. На кожухе присутствует логотип TUF Gaming с RGB подсветкой, подсветка также встроена в небольшой дизайнерский вырез под логотипом.

Источник изображения: ASUSTeK Computer Inc.

Более компактная ASUS Dual Radeon RX 7600 XT OC Edition занимает в длину 227,2 мм. При установке карта займёт чуть больше двух слотов расширения. В данном случае система охлаждения оснащается двумя вентиляторами Axial-Tech, а для питания используется один 8-контактный разъём PCIe.