Флагманский 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900HX, мощная дискретная графика NVIDIA и 2,5K 240 Гц дисплеи.

Бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсирует серию ноутбуков Strix 2024 года с 18- и 16-дюймовыми моделями Strix G и Strix SCAR, сообщает TechPowerUp. Все новинки оснащены флагманским 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX, мощной дискретной графикой NVIDIA, 2,5K 240 Гц дисплеями и используют жидкий металл Conductonaut Extreme в качестве термоинтерфейса для центрального и графического процессора.

Источник изображения: ASUS ROG и TechPowerUp

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ROG Strix SCAR 18 — первый 18-дюймовый ноутбук ROG, оснащённый Mimi-LED дисплеем ROG Nebula HDR. Дисплей Nebula HDR может похвастаться более чем 2000 дискретными зонами затемнения и пиковой яркостью 1100 нит. Кроме этого заявлены: 100% охват цветового пространства DCI-P3 и поддержка Dolby Vision.

Источник изображения: ASUS ROG и TechPowerUp

Ноутбуки ROG Strix SCAR 16 и SCAR 18 оснащены мобильной NVIDIA GeForce RTX 4090 с максимальным уровнем мощности 175 Вт в динамическом режиме. В Strix G16 и Strix G18 доступны разные мобильные видеокарты NVIDIA вплоть до GeForce RTX 4080.

Система охлаждения ROG Strix SCAR и Strix G 2024 года использует технологию Tri-Fan — третий вспомогательный вентилятор увеличивает поток воздуха к компонентам материнской платы, а также помогает охлаждать графический процессор.

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Подробнее о новинках можно узнать на сайте ASUS ROG.