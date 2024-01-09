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Moleculo
Подтвердились намерения NVIDIA завершить производство GeForce RTX 4080 и 4070 Ti
Ранее об этом говорили инсайдеры.

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Накануне NVIDIA представила три видеокарты GeForce RTX 40 SUPER, две из которых, RTX 4080 SUPER и 4070 Ti SUPER, должны заменить оригинальные модели, выпущенные ранее. До сегодняшнего дня эта информация не была окончательно подтверждена, теперь же журналисты получили официальную информацию по этому вопросу — производство оригинальных RTX 4080 и 4070 Ti сворачивают. Об этом сообщает VideoCardz, ссылаясь на сообщения редактора ресурса HardwareLuxx в социальных сетях.

Источник изображения: Krzysztof Hepner, Unsplash (отредактировано)

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Отмечается, что жизненный цикл GeForce RTX 4070 Ti оказался одним из самых коротких за всю историю линейки видеокарт GeForce, карту выпустили 5 января прошлого года, хотя она должна была появиться гораздо раньше и под другим именем — RTX 4080 12 ГБ. Что касается оригинальной 16-гиговой RTX 4080, модель выпустили 16 ноября 2022 года.

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Скорее всего, складских запасов GeForce RTX 4080 и 4070 Ti хватит для того, чтобы видеокарты оставались в продаже, как минимум, несколько недель. При этом специалисты не ожидают снижения цен в ближайшее время, надеяться на это можно только к моменту, когда запасы будут практически распроданы.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 40
Источник: videocardz.com
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