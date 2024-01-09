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Intel работает над поддержкой технологии APO на некоторых процессорах Core 12 и 13-го поколений
Ранее в компании заявляли об отсутствии подобных планов.

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Дабы повысить привлекательность обновлённых процессоров Intel Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh компания Intel разработала технологию Application Optimization (APO) для оптимизации производительности приложений на процессорах с гибридным сочетанием ядер. На момент появления первых моделей Core 14-го поколения было известно, что APO работает только с процессорами Core i9-14900K/KF и Core i7-14700K/KF в ограниченном количестве игр. Также журналисты HardwareUnboxed получили подтверждение, что процессоры предыдущих поколений поддержки APO не получат.

Источник изображения: Ryan, Unsplash Как сообщает PCGamer, к выставке CES 2024 позиция компании Intel изменилась. Во время мероприятия представители компании кратко упомянули о планах реализовать поддержку APO на некоторых продуктах предыдущего поколения, по крайней мере, некоторых процессорах 12-го и 13-го поколения серии K. Также стало известно, что в следующем обновлении программного обеспечения совместимость APO с играми должна быть расширена, работу технологию должны проверить в 14 наименованиях.

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В Intel не уточнили, когда планируют выпустить обновление и реализовать поддержку APO на процессорах предыдущих поколений. По предположениям специалистов, изменений можно ожидать в следующем обновлении драйверов Intel Dynamic Tuning Technology (DTT), через которые работает APO.

#intel #процессоры #core 14 #core 12 #intel apo #core 13
Источник: pcgamer.com
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