Технология оптимизирует использование P- и E-ядер в играх, повышая производительность.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Накануне сообщалось о выпуске компанией MSI новых BIOS для поддержки технологии Intel Application Optimization (APO) на процессорах Core 14-го поколения. Эта технология, как было показано ранее, может существенно повысить производительность в играх, но работает она только на некоторых процессорах 14-го поколения, каких, точно не было известно, но в новых BIOS от MSI технология поддерживается на Core i7-14700K/KF и Core i9-14900K/KF. Почему поддержка настолько ограничена, непонятно, тем более, что неизвестно ни о каких значительных изменениях в новом поколении процессоров, относительно предыдущих. Можно было надеяться, что поддержку со временем расширят, но таких планов у Intel нет — это представители компании подтвердили YouTube каналу HardwareUnboxed, сообщает VideoCardz.

Специалисты протестировали Intel APO в Rainbow Six: Siege и Metro Exodus, подтвердив ощутимый прирост производительности. Судя по всему, с новой технологией гетерогенные процессоры Intel стали должным образом задействовать эффективные ядра в играх. В тесте HardwareUnboxed видно, что при включении APO некоторые эффективные ядра нагружаются сильнее и работают на более высокой частоте, а производительные ядра и их ресурсы освобождаются для решения более тяжёлых задач. Благодаря улучшенному управлению ядрами снижается энергопотребление.

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HardwareUnboxed обратились в Intel, чтобы выяснить, появится ли поддержка предыдущих поколений процессоров в Intel APO. Ответ был отрицательный, а на часть вопроса о существовании каких-либо препятствующих поддержке технических ограничений в предыдущих поколениях процессоров представители компании не ответили. Странно, но похоже, что даже новые Core i5 14-го поколения на данный момент не поддерживаются Intel APO и остаётся загадкой, почему. Но пока потери невелики, поскольку список поддерживаемых игр тоже очень ограничен.

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