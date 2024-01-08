Это игровая модель с частотой обновления 240 Гц.

Компания Hewlett-Packard (HP) анонсировала на выставке CES 2024 игровой монитор Omen Transcend 32. Это 32-дюймовый QD-OLED монитор с разрешением 3840×2160 пикселей, частотой обновления 240 герц и временем отклика 0,03 миллисекунды, сообщает Tom's Hardware.

HP утверждает, что Omen Transcend 32 стал первым в отрасли монитором с настроенным HyperX звуком, первым игровым монитором с независимо переключаемыми портами USB и первым игровым OLED-монитором с возможностью передачи 140 ватт энергии через разъём USB-C — этого должно быть достаточно даже для питания игровых ноутбуков.

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Монитор HP Omen Transcend 32, игровой ноутбук HP Omen Transcend 14/16, игровая периферия бренда HyperX. Источник изображения: Hewlett-Packard (HP) и Tom's Hardware

Omen Transcend 32 поддерживает AMD FreeSync Premium Pro, сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 400 и поддерживает Dolby Vision для улучшения качества изображения. В стандартном диапазоне для панели заявлена яркость 250 нит, в расширенном диапазоне (HDR) — 1000 нит. Помимо этого отмечается 99-процентный охват пространства DCI-P3 и 100-процентный sRGB. Среди других особенностей Omen Transcend 32: настраиваемая подсветка на задней части корпуса, фирменная технология OMEN Tempest для охлаждения OLED-панели, съёмная подставка для наушников, встроенная функция KVM, возможность регулирования по высоте, наклону и повороту.

Что касается возможностей подключения, Omen Transcend 32 оснащён двумя портами HDMI 2.1 и одним портом DisplayPort 2.1. Также имеется два восходящих порта USB Type-C, один USB-C 3.2, три нисходящих USB Type-A 3.2, аудиоразъем 3,5 мм и четыре 3-ваттных динамика.

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HP не объявила цены и точную дату начала продаж на Omen Transcend 32.