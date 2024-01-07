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Стало известно, сколько могут стоить новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 Super. Предполагаемые цены назвал заслуживший доверие инсайдер MEGAsizeGPU, сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на сообщение, опубликованное в Twitter (заблокирован в РФ). Рекомендованная цена RTX 4080 Super на рынке США может составить 999 долларов, RTX 4070 Ti Super 799 долларов, а RTX 4070 Super — 599 долларов.
В Wccftech считают, что при озвученных ценах новинки будут очень конкурентоспособными. Старшая модель из новой тройки будет соперничать с AMD Radeon RX 7900 XTX, средняя с RX 7900 XT, а младшая — с RX 7800 XT и RX 7900 GRE. Тем не менее, в видеокартах AMD покупателей может привлечь больший объём видеопамяти и другие особенности.
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Презентация новинок ожидается завтра. По информации из предыдущих слухов, GeForce RTX 4080 Super и RTX 4070 Ti Super заменят оригинальные модели, в то время как RTX 4070 Super будет сосуществовать с оригинальной версией. Предварительные прогнозы указывают на прирост производительности 5…15% относительно оригинальных моделей. По информации инсайдера, в большинстве игр RTX 4070 Ti Super равна оригинальной RTX 4080, а RTX 4070 Super равна RTX 4070 Ti.
Первые тесты обсуждались накануне, там же приводятся предварительные характеристики новых моделей.