Специалисты считают их очень конкурентоспособными

Стало известно, сколько могут стоить новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 Super. Предполагаемые цены назвал заслуживший доверие инсайдер MEGAsizeGPU, сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на сообщение, опубликованное в Twitter (заблокирован в РФ). Рекомендованная цена RTX 4080 Super на рынке США может составить 999 долларов, RTX 4070 Ti Super 799 долларов, а RTX 4070 Super — 599 долларов.

В Wccftech считают, что при озвученных ценах новинки будут очень конкурентоспособными. Старшая модель из новой тройки будет соперничать с AMD Radeon RX 7900 XTX, средняя с RX 7900 XT, а младшая — с RX 7800 XT и RX 7900 GRE. Тем не менее, в видеокартах AMD покупателей может привлечь больший объём видеопамяти и другие особенности.

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Презентация новинок ожидается завтра. По информации из предыдущих слухов, GeForce RTX 4080 Super и RTX 4070 Ti Super заменят оригинальные модели, в то время как RTX 4070 Super будет сосуществовать с оригинальной версией. Предварительные прогнозы указывают на прирост производительности 5…15% относительно оригинальных моделей. По информации инсайдера, в большинстве игр RTX 4070 Ti Super равна оригинальной RTX 4080, а RTX 4070 Super равна RTX 4070 Ti.

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Первые тесты обсуждались накануне, там же приводятся предварительные характеристики новых моделей.