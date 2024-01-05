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Moleculo
Microsoft анонсировала новую клавишу на клавиатуре
Компьютеры с обновлённой клавиатурой начнут поставлять в феврале.

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Sunrise King, Unsplash

Microsoft анонсировала новую клавишу на клавиатуре для вызова виртуального помощника Copilot, сообщает gHacks. Это первое значимое изменение в клавиатуре за более чем 30-летний период с момента появления кнопки Windows. Первые устройства с обновлённой клавиатурой начнут поставлять уже в феврале 2024 года.

Это изменение является частью плана Microsoft по внедрению искусственного интеллекта в операционную систему Windows, а также другие продукты и сервисы компании. Кнопка Copilot не заменит кнопку Windows, это оставляет надежды на то, что меню «Пуск» в будущих обновлениях останется нетронутым — ранее появлялись слухи о его замене на Copilot.

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На данный момент не уточняется, будут ли предусмотрены какие-либо комбинации с новой клавишей, но специалисты gHacks считают, что это весьма вероятно, например, определённые комбинации могут отвечать за вызов разных интерфейсов: чат, генерация изображений и т.д.

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У Microsoft большие планы на 2024 год в отношении ИИ. В Сети много слухов о выходе новой операционной системы с глубоко-интегрированными ИИ-возможностями. Официальных новостей о новой ОС или крупном обновлении существующей Windows 11 ожидают летом или осенью.

Источники
gHacks
#windows #copilot
Источник: ghacks.net
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