Компания предусмотрела режим повышенной мощности: 270 Вт для процессора и видеокарты.

Платформы электронной коммерции в Китае начали добавлять информацию об игровом ноутбуке MSI TITAN 18 HX нового поколения, сообщает VideoCardz. Официально полные характеристики ноутбука ещё не раскрыты, однако источники ресурса утверждают, что запланированы конфигурации с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4080 и 4090, 24-ядерным процессором Core i9-14900HX, пиковая частота которого будет достигать 5,8 ГГц.

Что интересно, в новом поколении ноутбуков TITAN компания MSI увеличила верхний лимит мощности для процессора и видеокарты с 250 до 270 Вт. В этом режиме дискретной видеокарте доступно 175 Вт мощности, а процессору 95 Вт. В комплектацию ноутбука входит блок питания мощностью 400 Вт.

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MSI TITAN 18 HX нового поколения получил 18-дюймовый MiniLED дисплей с разрешением 3840×2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и официальной сертификацией VESA DisplayHDR 1000. В числе других особенностей аудиосистема Dynaudio с 6 динамиками, механическая клавиатура с RGB-подсветкой и переключателями Cherry MX, 128 ГБ (4×32 ГБ) оперативной памяти DDR5 с возможностью увеличения объёма до 192 ГБ при замене модулей на 48-гигабайтные, два порта Thunderbolt4, поддержка Wi-Fi 7.