В OpenCL результаты хуже, но всё равно впечатляют

Unervi González, Unsplash

Вслед за AMD Ryzen 5 8600G в базе данных Geekbench появились отчёты о тестировании Ryzen 7 8700G — флагманского решения из будущей линейки APU для настольной платформы AM5.

Отчёт подтверждает характеристики, названные ранее инсайдерами, 8700G сочетает 8 ядер на базе архитектуры Zen4 и интегрированную графику Radeon 780M (RDNA3) с 12 вычислительными блоками Compute Unit (CU). Также из отчёта становится известна базовая частота процессорных ядер 4,2 ГГц, пиковая частота 5,1 ГГц, частота графического ядра 2,9 ГГц. Объём кэш-памяти 2- и 3-го уровня составляет 8 и 16 МБ соответственно.

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Интегрированная графика APU была протестирована в паре с оперативной памятью DDR5-4800, что наверняка помешало раскрыть её полный потенциал. Тем не менее, и с медленной памятью результаты в Geekbench достаточно неплохие.

В Vulkan тесте Radeon 780M набирает 35427 баллов, а в OpenCL тесте 29244 балла. По сравнению с результатами Ryzen 5 8600G и Radeon 760M, оценки выше на 15…18%, но необходимо учесть, что младшая модель тестировалась с более быстрой памятью.

Согласно статистике Geekbench, Radeon 780M в Vulkan показывает результаты выше, чем ноутбучная GTX 1650 и настольные GTX 1060 от NVIDIA , последняя в версии с 6 ГБ памяти в среднем набирает 35303 балла. В OpenCL результат хуже, но конкуренция с GTX 1650 и 1060 всё ещё возможна.

Radeon 780M в мобильных процессорах AMD уже была протестирована во множестве игр и оставила положительные впечатления, можно подобрать настройки, чтобы более или менее комфортно играть даже в современные проекты. Настольная версия с меньшими ограничениями по тепловому пакету должна быть ещё быстрее.

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Кроме того, обновления BIOS сделали платформу AM5 совместимой со скоростными модулями памяти DDR5, ранее пользователи отчитывались об успешном разгоне памяти до 8000 МТ/с и более высоких скоростей.