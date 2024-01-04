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Вслед за AMD Ryzen 5 8600G в базе данных Geekbench появились отчёты о тестировании Ryzen 7 8700G — флагманского решения из будущей линейки APU для настольной платформы AM5.
Отчёт подтверждает характеристики, названные ранее инсайдерами, 8700G сочетает 8 ядер на базе архитектуры Zen4 и интегрированную графику Radeon 780M (RDNA3) с 12 вычислительными блоками Compute Unit (CU). Также из отчёта становится известна базовая частота процессорных ядер 4,2 ГГц, пиковая частота 5,1 ГГц, частота графического ядра 2,9 ГГц. Объём кэш-памяти 2- и 3-го уровня составляет 8 и 16 МБ соответственно.
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Интегрированная графика APU была протестирована в паре с оперативной памятью DDR5-4800, что наверняка помешало раскрыть её полный потенциал. Тем не менее, и с медленной памятью результаты в Geekbench достаточно неплохие.
В Vulkan тесте Radeon 780M набирает 35427 баллов, а в OpenCL тесте 29244 балла. По сравнению с результатами Ryzen 5 8600G и Radeon 760M, оценки выше на 15…18%, но необходимо учесть, что младшая модель тестировалась с более быстрой памятью.
Согласно статистике Geekbench, Radeon 780M в Vulkan показывает результаты выше, чем ноутбучная GTX 1650 и настольные GTX 1060 от NVIDIA , последняя в версии с 6 ГБ памяти в среднем набирает 35303 балла. В OpenCL результат хуже, но конкуренция с GTX 1650 и 1060 всё ещё возможна.
Radeon 780M в мобильных процессорах AMD уже была протестирована во множестве игр и оставила положительные впечатления, можно подобрать настройки, чтобы более или менее комфортно играть даже в современные проекты. Настольная версия с меньшими ограничениями по тепловому пакету должна быть ещё быстрее.
Кроме того, обновления BIOS сделали платформу AM5 совместимой со скоростными модулями памяти DDR5, ранее пользователи отчитывались об успешном разгоне памяти до 8000 МТ/с и более высоких скоростей.
- Источники
- Wccftech