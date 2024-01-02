Результаты выше, чем у мобильных аналогов.

Timothy Dykes, Unsplash

AMD Ryzen 5 8600G появился в Geekbench, сообщает Wccftech. Эта модель является частью первой настольной линейки APU для платформы AMD AM5 и, по предположениям, относится к обновлённому семейству Hawk Point, а не Phoenix.

AMD Ryzen 5 8600G предлагает 6 процессорных ядер Zen4 и интегрированную графику Radeon 5. Отчёт Geekbench также говорит о базовой частоте процессорных ядер 4,35 ГГц и пиковой 5,0 ГГц, наличии у процессора 16 МБ кэш-памяти 3-го уровня.

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Что касается интегрированной графики, отчёт указывает на наличие 4 вычислительных блоков. Как считают специалисты, речь идёт о блоках WGP, в каждом из которых присутствует по два блока CU, поэтому общее количество вычислительных блоков CU в рассматриваемой графике составляет 8 единиц. Частота работы достигает 2,8 ГГц.

APU AMD Ryzen 5 8600G тестировался на материнской плате MSI MEG X670E ACE с памятью DDR5-6000 и набрал 24842 балла в тесте OpenCL и 30770 баллов в тесте Vulkan. По подсчётам Wccftech, это примерно на 20% лучше оценок Radeon 760M, который в мобильной конфигурации сдерживают ограничения по температуре и мощности. С оптимизированными прошивками, драйверами и с более быстрой памятью оценки должны быть ещё выше.

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Как ожидается, выпустят AMD Ryzen 8000G в конце января, официальные подробности ожидаются на выставке CES 2024.