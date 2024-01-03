Линейка включает изогнутый 49-дюймовый монитор, 32- и 27-дюймовые плоские модели.

Samsung Electronics анонсировала новые игровые OLED-мониторы Odyssey, в линейке впервые появятся модели с плоскими экранами и соотношением сторон 16:9. К таким моделям относятся Odyssey OLED G8 (G80SD) и Odyssey OLED G6 (G60SD). Первый предлагает диагональ 32 дюйма, разрешение 4K UHD (3840×2160 пикселей) и частоту обновления 240 Гц. Второй — это 27-дюймовый монитор QHD (2560×1440 пикселей) с частотой обновления 360 Гц. В число общих особенностей этих моделей входит тонкий металлический дизайн с технологией подсветки пространства за монитором Core Lighting+ и возможностью сборки подставки без инструментов.

Помимо плоских мониторов Samsung представила 49-дюймовый изогнутый сверх широкоформатный монитор с соотношением сторон 32:9, разрешением 5120×1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц — Odyssey OLED G9 (G95SD). Odyssey OLED G9 и G8 поддерживают технологию Multi Control для подключения к нескольким устройствам Samsung, включая смартфоны и планшеты; оснащены Samsung SmartThings Hub для подключения к различным устройствам Интернета вещей, платформами Samsung Smart TV и Samsung Gaming Hub для доступа к потоковым и облачным игровым сервисам.

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Все три новые модели оснащены антибликовой технологией OLED Glare-Free, поддерживают VESA DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro. Для подключения мониторов предусмотрены два порта HDMI 2.1, USB-концентратор и DisplayPort 1.4. Присутствует крепление VESA, регулируемая подставка.

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Мониторы дебютируют на выставке CES 2024.