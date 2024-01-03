Новинка может помешать продажам моделей RX 6750 GRE.

Onur Binay, Unsplash

По слухам, AMD планирует представить в январе новую игровую видеокарту среднего класса, Radeon RX 7600 XT. Она уже отметилась в базе данных регулятора, удивив наличием 16 ГБ видеопамяти, в то время как RX 7700 XT предлагает 12 ГБ. На данный момент нет информации о характеристиках видеокарты и доступности, но, похоже, в Китае модель может появиться с опозданием, если вообще появится, сообщает VideoCardz со ссылкой на Benchlife.

В Китае довольно часто выходят эксклюзивные региональные модели, так в прошлом году AMD представила в этом регионе Radeon RX 7900 GRE, RX 6750 GRE на 10 и 12 ГБ. Наличие этих эксклюзивных предложений и могло повлиять на дату запуска RX 7600 XT, дело в том, что выход этой видеокарты подорвёт продажи RX 6750 GRE, понятное дело, компания в этом не заинтересована. Ожидается, что RX 7600 XT будет стоить около 300 долларов, а RX 6750 GRE 12 ГБ и 10 ГБ стоят 289 и 269 долларов соответственно. На данный момент RX 6750 GRE признаётся одной из самых выгодных покупок на китайском рынке.

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Ожидалось, что Radeon RX 7600 XT выпустят на четвёртой неделе января. Однако теперь сроки могут скорректировать.