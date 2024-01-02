Новинку должны показать на CES 2024

На предстоящей выставке CES 2024 ожидается множество интересных новинок, в их числе блок питания Cooler Master мощностью 1100 Вт с пассивным охлаждением.

Авторы FanlessTech опубликовали на странице ресурса в Twitter (заблокирован в РФ) изображение этого БП со снятой верхней крышкой, позволяя подробнее изучить внутреннее строение устройства, сообщает Notebookcheck. Внутри БП видны крупные радиаторы, а также массивные металлические пластины по бокам, которые, судя по всему, тоже участвую в охлаждении и отводят тепло от некоторых элементов к ребристым боковым панелям корпуса.

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Источник изображения: Cooler Master и @FanlessTech, Twitter (заблокирован в РФ)

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Специалисты отмечают, что на данный момент в продаже нет БП с пассивным охлаждением и мощностью выше 700 Вт — новинка Cooler Master предложит рекордную мощность. Кроме того, на блоке питания присутствует 16-контактный (12+4) разъём для питания современных видеокарт, разъёмы PMBUS и USB. Последнее намекает на наличие возможности управления и мониторинга БП посредством фирменного программного обеспечения.