Аналогичная программа была доступна для Windows 7, но только для бизнеса

Clint Patterson, Unsplash

Windows 10 получит расширенную платную поддержку, сообщает XDA Developers со ссылкой на объявление в блоге Microsoft. Для данной операционной системы уже выпустили последнее крупное обновление 22H2, поддержка Windows 10 продлится до 14 октября 2025 года, но при желании её можно будет продлить за дополнительную плату. Аналогичное предложение Microsoft делала для пользователей Windows 7, платная программа обновлений безопасности (Extended Security Updates, ESU) действовала три года, с 2020 по 2023. В отличие от Windows 7, новая платная программа поддержки для Windows 10 будет доступна не только бизнесу, но и обычным пользователям. Срок тот же, три года.

Microsoft объясняет, что программа расширенных обновлений безопасности для Windows 10 появилась в результате понимания того, что не каждый пользователь сможет обновить своё устройство до октября 2025 года. Стоит напомнить, что официальные системные требования Windows 11 включают наличие TPM 2.0, совместимого с DirectX 12 и WDDM 2.0 графического ускорителя и некоторые другие, препятствующие установке системы на старые, но всё ещё актуальные для решения некоторых задач системы.

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Условия программы, включая цены, пока неизвестны. Компания напоминает, что версии Windows 10 с долгосрочным обслуживанием продолжат получать обновления в зависимости от их конкретного жизненного цикла, так Windows 10 IoT Enterprise (LTSC) будет поддерживаться обновлениями безопасности до 2032 года.