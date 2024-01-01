Энтузиасты нашли упоминание тестовых плат в реестре отгрузок.

AMD планирует расширить линейку дискретных игровых видеокарт для ноутбуков моделями на базе графического процессора Navi 32 — к такому выводу пришли специалисты VideoCardz, изучив записи, найденные энтузиастами в реестре транспортных документов.

Судя по всему, компания отправляет в лаборатории различные тестовые образцы, которым присвоены кодовые имена Cuarzo Rojo, Cuarzo Verde и Cuarzo Azul. Из множества транспортных накладных удалось установить, что так внутри AMD называют различные решения на базе графических процессоров Navi 31, Navi 32 и Navi 33 соответственно, как настольные, так и мобильные видеокарты.

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Наиболее примечательно упоминание в документах тестовых плат Cuarzo Verde для мобильных систем. На данный момент AMD представила несколько видеокарт RDNA3 для ноутбуков, это различные варианты Radeon RX 7600 и 7700 на базе графического процессора Navi 33, а также Radeon RX 7900 на базе Navi 31. Пространство между ними остаётся незаполненным, но, вероятно, в ближайшее время мы можем узнать о подготовке мобильной Radeon RX 7800M на базе Navi 32 и других моделей.