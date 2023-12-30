Инсайдеры ожидают новинку в январе.

Abdullah Abid, Unsplash

На неделе появились слухи о появлении в январе новой видеокарты от AMD, модели среднего уровня Radeon RX 7600 XT. Компания Gigabyte косвенно подтверждает это, регистрируя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пару фирменных моделей из линейки Gaming, сообщает VideoCardz. Наименования моделей подтверждают, видеокарта получит 16 ГБ видеопамяти — больше чем RX 7700 XT.

Остальные характеристики Radeon RX 7600 XT остаются неизвестными, но специалисты полагают, что карта будет основана на графическом процессоре Navi 32, поскольку весь потенциал Navi 33 был уже раскрыт в базовой модели RX 7600. Это потенциально позволяет реализовать 16 ГБ памяти на 256-битной шине, но вряд ли AMD пойдёт на это, 128-битная шина смотрится в данном случае логичнее. Скорее всего, RX 7600 XT будет нацелена на конкуренцию с RTX 4060 Ti 16 ГБ от NVIDIA, которая тоже использует 128-битную шину.

реклама

Инсайдеры сообщали, что AMD выпустит RX 7600 XT в середине или конце января.