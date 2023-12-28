Характеристики карты пока остаются неизвестными.

Abdullah Abid, Unsplash

NVIDIA готовит новые игровые видеокарты среднего и высокого класса, а что компания AMD, будут ли у неё новинки в этом сегменте? Авторы ресурса BenchLife.info со ссылкой на свои надёжные источники сообщают, что в планах AMD на январь выпуск новой видеокарты начально-среднего уровня — Radeon RX 7600 XT. Официальное объявление AMD ожидается 22 января.

Информации о характеристиках нет, остаётся ориентироваться на соседние видеокарты, так базовая версия Radeon RX 7600 оснащена графическим процессором Navi 33, который предлагает все доступные 32 вычислительных блока Compute Unit (CU) и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной. В свою очередь, RX 7700 XT основывается на графическом процессоре Navi 32, урезанном до 54 CU (полный GPU предлагает 60), и 12 ГБ видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной. Очевидно, характеристики RX 7600 XT должны быть где-то посередине.

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Авторы BenchLife.info высказались и о слухах про подготовку видеокарт Radeon RX 7800 и RX 7700: «…в настоящее время они не входят в установленные планы AMD». Возможно, во второй половине 2024 года компания начнёт разворачивать новую линейку RDNA4 с поддержкой PCIe 5.0, также отмечается в новости.