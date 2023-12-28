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Moleculo
Вентиляторы Thermalright TL-M12 получили встроенную в корпус подсветку с зеркальным эффектом
Компания подготовила в серии чёрные и белые модели.

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Источник изображения: Thermalright

Thermalright представила 120-миллиметровые (мм) вентиляторы TL-M12 со встроенной в корпус подсветкой, сообщает TechPowerUp. Святящиеся панели с зеркальным эффектом располагаются на двух боковых плоскостях корпуса вентиляторов, предполагается, что TL-M12 будут отлично смотреться в качестве вытяжных корпусных вентиляторов и на радиаторе систем жидкостного охлаждения.

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Источник изображения: Thermalright

Крыльчатка не подсечена, но на фронтальной части корпуса присутствует несколько световых полосок. Компания предлагает новинки в чёрном и белом (TL-M12W) цветовом исполнении.

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Скорость вращения крыльчатки Thermalright TL-M12 достигает 1500 оборотов в минуту, при этом вентиляторы развивают воздушный поток 47,6 кубических футов в минуту (CFM) и статическое давление 1,31 мм водяного столба. Уровень шума не должен превышать 23,2 дБ. В конструкции используется гидродинамический S-FDB подшипник, поддерживается ШИМ управление — вентилятор подключается посредством 4-контактного разъёма. Подключение ARGB подсветки осуществляется посредством соответствующего 3-контактого разъёма ARGB 5 В. Оба кабеля питания имеют ответвления для объединения нескольких вентиляторов в цепочку.

#системы охлаждения #thermalright #вентиляторы
Источник: techpowerup.com
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